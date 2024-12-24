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«Реал» может вернуть Тео Эрнандеса в клуб на фоне неясности будущего Дэвиса — TT

«Реал» может вернуть Тео Эрнандеса в клуб на фоне неясности будущего Дэвиса — TT
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Мадридский «Реал» рассматривает вариант с возвращением в клуб 27-летнего левого защитника Тео Эрнандеса, выступающего в составе «Милана». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, изначально «сливочные» определяли левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в качестве главной трансферной цели для усиления этой позиции, однако в связи с желанием мюнхенского клуба сохранить футболиста в команде и интересом к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» в «Реале» приняли решение изучить кандидатуру Эрнандеса.

Французский футболист играл за «сливочных» с 2017 по 2019 год. Действующее трудовое соглашение Эрнандеса с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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