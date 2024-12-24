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В «Локомотиве» выступили с официальной позицией относительно продажи Алексея Батракова

В «Локомотиве» выступили с официальной позицией относительно продажи Алексея Батракова
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб не рассматривает возможность продажи полузащитника Алексея Батракова.

— Если вам поступит предложение, от которого невозможно отказаться, насколько для клуба будет сложным решение по этому футболисту?
— Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу Батракова. Как я говорил, мы хотим сохранить эту команду, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Алексей Батраков оказался лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого 35 очков.

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