«Барселона» и «Атлетико» могут побороться за защитника «Райо Вальекано»

«Барселона» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к 26-летнему правому защитнику «Райо Вальекано» Андрею Рациу. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе рассматривают румынского футболиста в качестве альтернативы для Жуля Кунде. Подчёркивается, что в контракте Рациу указана сумма отступных в размере € 25 млн.

В нынешнем сезоне Рациу принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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