Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска — о трансферах: у нас есть игроки, которые уйдут

Тренер «Челси» Мареска — о трансферах: у нас есть игроки, которые уйдут
Комментарии
Самые ожидаемые трансферы зимы! Кто из звёзд сменит клуб?
Самые ожидаемые трансферы зимы! Кто из звёзд сменит клуб?
Читать

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о трансферах клуба в ближайшее зимнее трансферное окно.

«У нас есть чёткое представление об игроках, но у нас есть те, кто — вероятно, потому что они не выступают много — уйдёт или что-то в этом роде. В данный момент мы не обращаем на это внимания, поскольку до этого у нас ещё две-три игры», — приводит слова Марески Sky Sports.

После 17 туров английской Премьер-лиги лондонский «Челси» набрал 35 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка. Команда Марески одержала 10 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Материалы по теме
Мареска: «Челси» превзошёл ожидания, но мы не участвуем в чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android