Тренер «Челси» Мареска — о трансферах: у нас есть игроки, которые уйдут

Самые ожидаемые трансферы зимы! Кто из звёзд сменит клуб? Читать

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о трансферах клуба в ближайшее зимнее трансферное окно.

«У нас есть чёткое представление об игроках, но у нас есть те, кто — вероятно, потому что они не выступают много — уйдёт или что-то в этом роде. В данный момент мы не обращаем на это внимания, поскольку до этого у нас ещё две-три игры», — приводит слова Марески Sky Sports.

После 17 туров английской Премьер-лиги лондонский «Челси» набрал 35 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка. Команда Марески одержала 10 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения.