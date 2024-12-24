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Брайан Сарагоса: в «Баварии» не сделали многое из обещанного, а местные СМИ убивали меня

Брайан Сарагоса: в «Баварии» не сделали многое из обещанного, а местные СМИ убивали меня
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Крайний нападающий «Баварии» Брайан Сарагоса, арендованный «Осасуной» до конца нынешнего сезона, рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после перехода в немецкий клуб в феврале 2024 года.

«[В мюнхенской «Баварии»] Мне было обещано многое из того, что не было выполнено. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться. Другая страна, язык, еда, чемпионат. Я не мог адаптироваться за месяц.

Говорили, что мой переход в «Баварию» ничего не значит для мюнхенского клуба. Пресса убивала меня из-за того, что я якобы не говорил ни по-английски, ни по-немецки. Я не обращал на них внимания, но мои родители сильно переживали», — приводит слова Сарагосы Relevo.

За «Баварию» испанец сыграл семь матчей в Бундеслиге, проведя на поле 171 минуту.

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