Вадим Евсеев назвал игрока, которого считает сильнее Кордобы в РПЛ

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев заявил, что считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучше, чем нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кордоба стабильно играет не первый год. Не просто так «Краснодар» перезаключил с ним контракт, зная, что он хотел перейти в «Спартак». Были у него проблемы с Мусаевым в начале сезона, но сейчас это подспорье для команды. Не сказать, что у него есть такие взаимодействия как у Угальде и Барко, потому что Сперцян играет не так ярко. Но Кордоба один из лучших игроков РПЛ. Лучший? На сегодняшний день Батраков», — сказал Евсеев в эфире передачи «Коммент.Шоу».

Ранее стало известно, что Алексей Батраков оказался лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого 35 очков.