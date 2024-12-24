Хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери оценил игру Сафонова в матче с «Лансом» в Кубке Франции

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой парижан в серии пенальти (1:1, 3:4 — в серии пенальти). Сафонов в этой встрече отразил два удара.

«Когда мы приехали сюда, знали, что это будет сложный матч. Сафонов? Я никогда не видел его на пенальти, он отразил два, помог команде. Думаю, такова и была его цель, поэтому мы счастливы, он, должно быть, тоже рад за себя.

Да, мы работали над пенальти на тренировках, но на тренировках никогда не бывает так, как в матче. Есть давление, это не одно и то же», — приводит слова Заир-Эмери RMC Sport.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.