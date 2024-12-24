Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери оценил игру Сафонова в матче с «Лансом» в Кубке Франции

Хавбек «ПСЖ» Заир-Эмери оценил игру Сафонова в матче с «Лансом» в Кубке Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче 1/32 Кубка Франции с «Лансом». Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе и завершилась победой парижан в серии пенальти (1:1, 3:4 — в серии пенальти). Сафонов в этой встрече отразил два удара.

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

«Когда мы приехали сюда, знали, что это будет сложный матч. Сафонов? Я никогда не видел его на пенальти, он отразил два, помог команде. Думаю, такова и была его цель, поэтому мы счастливы, он, должно быть, тоже рад за себя.

Да, мы работали над пенальти на тренировках, но на тренировках никогда не бывает так, как в матче. Есть давление, это не одно и то же», — приводит слова Заир-Эмери RMC Sport.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.

Материалы по теме
«Россиянин надел плащ героя». Французские СМИ хвалят Сафонова за топ-игру в Кубке
«Россиянин надел плащ героя». Французские СМИ хвалят Сафонова за топ-игру в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android