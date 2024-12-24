Абаскаль: сегодняшняя команда «Спартака» была полностью подготовлена и создана нами

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, продолжает ли он следить за РПЛ и за выступлениями красно-белых.

«Конечно, я слежу за РПЛ, проработал в ней два года. Что касается «Спартака», ясно: что-то было не так, очевидно, я поплатился за свои ошибки. Но, если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.

Новым игроком является только Эсекьель Барко, но даже до его появления в команде мы вели переговоры с клубом о приобретении атакующего полузащитника, который может забивать восемь и более голов за сезон, чтобы быть полностью конкурентоспособными в таблице РПЛ», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Минувшим летом новым главным тренером «Спартака» стал сербский специалист Деян Станкович. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место.

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