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«Спартак» предлагал спортдиректору «Севильи» контракт с увеличением зарплаты в 4 раза — ED

«Спартак» предлагал спортдиректору «Севильи» контракт с увеличением зарплаты в 4 раза — ED
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Московский «Спартак» сделал предложение о переходе в российский клуб спортивному директору «Севильи» Виктору Орте с зарплатой, в четыре раза превышающей текущее вознаграждение менеджера. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, «Спартак» предложил Орте указанные выше финансовые условия, а также контракт сроком на три года, однако Виктор ответил отказом. Впоследствии переговоры подтвердила и «Севилья», сообщив, что Орта останется в испанском клубе.

Орта имеет опыт работы в России. В 2013 году Виктор работал в «Зените».

Ранее появилась информация, что руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао покинул турецкий гранд и отправился в Россию для заключения контракта со «Спартаком».

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