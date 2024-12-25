Абаскаль: Соболев — не похожий ни на кого игрок, в будущем он станет сильным парнем

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, было ли ему известно, что ещё осенью 2023 года экс-нападающий красно-белых Александр Соболев заявил руководству московского клуба о желании покинуть его.

«Саша — не похожий ни на кого игрок. У меня остались о нём тёплые воспоминания, потому что это футболист, с которым мы много работали и у которого было немало приятных моментов в «Спартаке», особенно в первый год. Александр отлично выступал. На второй год, я думаю, он был не так сосредоточен, и это снизило его результативность. В ближайшем будущем, уверен, он станет сильным парнем, с ярко выраженной индивидуальностью. У него есть всё, чтобы добиться успеха. Он обладает харизмой и талантом, но должен стремиться к преемственности и последовательности. Если он это сделает, то станет одним из лучших нападающих РПЛ. Я не знал о его намерении уйти, но такое может случиться в любой момент. От себя скажу так: я всегда старался выжать из него максимум как из игрока», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Соболев выступал в составе «Спартака» с 2020 года. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. В стане красно-белых нападающий выиграл Кубок России (сезон-2021/2022). Минувшим летом 27-летний футболист перешёл в санкт-петербургский «Зенит». За это время Соболев сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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