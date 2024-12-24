Мусиала высказался о ходе переговоров с «Баварией» по новому контракту

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что находится в переговорах с клубом относительно продления действующего контракта.

«Переговоры продолжаются, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Мусиалы Süddeutsche Zeitung.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 22 матчах «Баварии» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн. Мусиала — один из самых дорогостоящих игроков Бундеслиги.