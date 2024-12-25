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Абаскаль рассказал, каких нападающих вёл «Спартак» до подписания Угальде

Абаскаль рассказал, каких нападающих вёл «Спартак» до подписания Угальде
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, каких нападающих хотели подписать красно-белые до перехода форварда Манфреда Угальде из «Твенте» в январе 2024 года.

«Что касается Угальде, то для меня это его нормальная игра. Вы должны понимать, что я следил за ним с начала предыдущего сезона. Я понимал, что для улучшения игры Соболева и Промеса нам нужно было добавить игрока с абсолютно другими навыками. И мне нравятся такие игроки — типа Серхио Агуэро и Лаутаро Мартинеса. Пригласить российского нападающего такого плана, например, Тюкавина, — было невозможно. Мы вели переговоры по Абелю Руису (форвард «Жироны». — Прим. «Чемпионата») и Феррану Жутгла (нападающий «Брюгге». — Прим. «Чемпионата»), но они отказались, и я нашёл Угальде, который очень хорошо выступал в «Твенте».

И дополнительно. В октябре прошлого года мы начали контактировать через Пола [Эшуорта] с Раулем де Томасом (нападающий «Райо Вальекано». — Прим. «Чемпионата»), безусловно, во время зимнего трансферного окна этот вариант был очень близок к осуществлению», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

За период выступлений за «Спартак» Угальде принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне костариканский футболист сыграл 22 матча во всех соревнованиях, где забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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