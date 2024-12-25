Тренер «Ноттингема» Нуну высказался о подготовке к матчу с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о подготовке своей команды к матчу 18-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом».

«Нам осталось провести две игры, и именно на этом мы сосредоточены. Конечно, предстоит ещё много работы, но в подходящий момент мы её сделаем. Сейчас всё внимание сосредоточено на «Тоттенхэме» и на том, как нам успешно конкурировать. Вот к чему мы должны быть готовы», — приводит слова Нуну Sky Sports.

«Ноттингем Форест» набрал 31 очко в 17 матчах и расположился на четвёртой строчке. «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 23 очка.