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Тренер «Ноттингема» Нуну высказался о подготовке к матчу с «Тоттенхэмом»

Тренер «Ноттингема» Нуну высказался о подготовке к матчу с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту высказался о подготовке своей команды к матчу 18-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам осталось провести две игры, и именно на этом мы сосредоточены. Конечно, предстоит ещё много работы, но в подходящий момент мы её сделаем. Сейчас всё внимание сосредоточено на «Тоттенхэме» и на том, как нам успешно конкурировать. Вот к чему мы должны быть готовы», — приводит слова Нуну Sky Sports.

«Ноттингем Форест» набрал 31 очко в 17 матчах и расположился на четвёртой строчке. «Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 23 очка.

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