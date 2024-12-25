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«Локомотив» предложил € 3 млн за форварда ЦСКА из Болгарии — StoSport

«Локомотив» предложил € 3 млн за форварда ЦСКА из Болгарии — StoSport
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«Локомотив» намерен приобрести нападающего софийского ЦСКА Годюэна Куалипу. Об этом сообщает StoSport.

По информации источника, «Локомотив» уже связался с клубом и предложил ему € 3 млн. ЦСКА не планировал продавать игрока, которого купил этим летом, но может изменить своё решение.

В нынешнем сезоне Куалипу принял участие в 21 матче за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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