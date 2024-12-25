Ямаля выпускали играть в последних матчах за «Барселону» с недолеченной травмой — Sport.es

17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжал играть за сине-гранатовых, несмотря на неполноценное восстановление после травмы лодыжки, полученной им в начале ноября, из-за которой он пропустил три матча. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 17-летний футболист был готов выходить на поле не в оптимальном физическом состоянии, поскольку испытывал желание помочь команде. Планировалось, что Ямаля должны были заменить во втором тайме встречи 17-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (0:1), если бы игра шла по плану «Барселоны». Однако Ямаль продолжил выступление во второй половине матча, по ходу которой вновь травмировал лодыжку.

Подчёркивается, что нападающий вернётся к тренировкам с командой 29 декабря.

Материалы по теме Ямаль близок к продлению контракта с «Барселоной» до 2030 года — Скира

Травмированный Ямаль с трудом поднимается по лестнице: