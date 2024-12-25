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Ямаля выпускали играть в последних матчах за «Барселону» с недолеченной травмой — Sport.es

Ямаля выпускали играть в последних матчах за «Барселону» с недолеченной травмой — Sport.es
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжал играть за сине-гранатовых, несмотря на неполноценное восстановление после травмы лодыжки, полученной им в начале ноября, из-за которой он пропустил три матча. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 17-летний футболист был готов выходить на поле не в оптимальном физическом состоянии, поскольку испытывал желание помочь команде. Планировалось, что Ямаля должны были заменить во втором тайме встречи 17-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (0:1), если бы игра шла по плану «Барселоны». Однако Ямаль продолжил выступление во второй половине матча, по ходу которой вновь травмировал лодыжку.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'    

Подчёркивается, что нападающий вернётся к тренировкам с командой 29 декабря.

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