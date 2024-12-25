Мареска — о турнирном положении «Челси»: реальность показывает, что мы — вторые

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о турнирном положении своей команды в английской Премьер-лиге.

«Реальность показывает, что мы — вторые. За 17 туров, вероятно, команды показали, в каком состоянии находятся. «Ливерпуль» потрясающе идёт с 1-го тура. Возможно, состав, именно состав дошёл до момента, когда они готовы выигрывать трофеи. Это очень важно.

«Манчестер Сити» обязательно вернётся. Они оказались в ситуации, в которой никогда не были раньше. Каждую игру случаются новые травмы, прямо сейчас они не могут найти оптимальную форму. Те, кто в строю, не могут выдать 100% собственных возможностей», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После 17 туров английской Премьер-лиги «Челси» набрал 35 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка. «Манчестер Сити» заработал 27 очков в 17 матчах и расположился на седьмой строчке.