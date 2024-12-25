Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о матче с 15-й командой АПЛ: сейчас для «Ман Сити» нет идеального соперника

Гвардиола — о матче с 15-й командой АПЛ: сейчас для «Ман Сити» нет идеального соперника
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который состоится в четверг, 26 декабря.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В нынешней ситуации для нас нет идеального соперника. Мы должны добиться результатов как можно быстрее. Нам предстоит встретиться с «Эвертоном», когда эта команда переживает хороший момент, добиваясь результатов и показывая эффективность. Надеюсь, «Манчестер Сити» также сможет добиться результата», — приводит слова Гвардиолы Cita Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 12 матчах во всех турнирах «горожане» потерпели поражение девять раз. После 17 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает седьмое место. «Эвертон» заработал 16 очков в 16 встречах и располагается на 15-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Сити» должен использовать Эрлинга лучше». Гвардиола встал на защиту критикуемого Холанда

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android