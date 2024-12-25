Гвардиола — о матче с 15-й командой АПЛ: сейчас для «Ман Сити» нет идеального соперника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о грядущем матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который состоится в четверг, 26 декабря.

«В нынешней ситуации для нас нет идеального соперника. Мы должны добиться результатов как можно быстрее. Нам предстоит встретиться с «Эвертоном», когда эта команда переживает хороший момент, добиваясь результатов и показывая эффективность. Надеюсь, «Манчестер Сити» также сможет добиться результата», — приводит слова Гвардиолы Cita Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 12 матчах во всех турнирах «горожане» потерпели поражение девять раз. После 17 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает седьмое место. «Эвертон» заработал 16 очков в 16 встречах и располагается на 15-й строчке.

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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: