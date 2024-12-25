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Актёр Иван Янковский высказался об игре «Локомотива» в первой половине сезона

Актёр Иван Янковский высказался об игре «Локомотива» в первой половине сезона
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Российский актёр Иван Янковский оценил игру «Локомотива» в первой половине текущего сезона.

«Мне нравится система «Локомотива». Я за то, чтобы двигали чуваков из академии, чтобы они больше играли и в дальнейшем оказывались в сборной. Тот план, который намечен клубом, мне близок, и тренер мне нравится! Я в восторге от работы ребят в этом сезоне», — приводит слова Янковского пресс-служба клуба.

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. Команда набрала 35 очков за 18 игр. Железнодорожники одержали 11 побед, два раза сыграли вничью и пять раз потерпели поражение. В Кубке России «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» в рамках матча второго этапа 1/4 финала турнира. Встреча пройдёт 11 марта 2025 года.

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