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Коул Палмер зарегистрировал своё празднование и его название в качестве бренда — DM

Коул Палмер зарегистрировал своё празднование и его название в качестве бренда — DM
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер зарегистрировал своё празднование «Cold Palmer» и его название в качестве товарного знака. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист зарегистровал как само празднование, так и его название. Палмер намерен использовать их для продажи различных товаров.

Англичанин подавал официальное заявление в правительственное ведомство по интеллектуальной собственности, приложив к нему видеозапись празднования.

Всего у 22-летнего полузащитника 57 (36+21) результативных действий в 64 матчах за «Челси» во всех турнирах. Действующий контракт Палмера с клубом рассчитан до 30 июня 2033 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 90 млн.

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