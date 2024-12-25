В «Локомотиве» прокомментировали продажу Глушенкова и уход Антона Миранчука

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался об уходе из команды полузащитников Антона Миранчука и Максима Глушенкова минувшим летом.

«Мы не раз говорили, что очень хотели в первую очередь сохранить Глушенкова. Сделали всё, что в наших возможностях… Также сделали предложение о продлении контракта Антону Миранчуку. По разным причинам это не получилось. Что касается остальных футболистов, мы осознанно расстались, потому что понимали, что нужно давать дорогу другим футболистам. Наш селекционный отдела работал над усилением команды», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу, став лучшим ассистентом РПЛ. Летом 2024 года Максим перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 10 мячей и две голевые передачи в 14 матчах.

Антон Миранчук покинул железнодорожников минувшим летом в качестве свободного агента. 29-летний футболист присоединился к «Сьону» в сентябре нынешнего года. В сезоне-2024/2025 Миранчук принял участие в семи матчах швейцарской Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями.

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