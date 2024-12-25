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Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о скандальном интервью Дзюбы

Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о скандальном интервью Дзюбы
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о большом интервью с участием форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Напомним, в середине ноября в СМИ вышло интервью 36-летнего футболиста, в котором он подверг критике свои бывшие клубы и бывших тренеров, а также прошёлся по футбольным комментаторам.

— Артём Дзюба и его интервью? После этого интервью мы сделали официальное заявление. Расставили акценты, считаю, на этом вопрос исчерпан. Не видим смысла к нему в данный момент возвращаться.

— Хотели сэкономить на контракте с Дзюбой?
— Вопрос так не стоит. У нас спортивный принцип на первом месте. Никто никогда в ущерб результатам команды или клубу не будет предпринимать действий, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах за тольяттинский клуб, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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