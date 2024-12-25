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Трансфер Уэсли в «Краснодар» находится на грани срыва — Revista Colorada

Трансфер Уэсли в «Краснодар» находится на грани срыва — Revista Colorada
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Трансфер крайнего нападающего «Интернасьонала» Уэсли Рибейро в «Краснодар» может сорваться.

Как сообщает Revista Colorada, стороны не могут согласовать условия. Проблемой является то, что права на игрока имеют четыре клуба. «Быки» не могут удовлетворить условия каждого из них.

В 2024 году Уэсли принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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