ЦСКА готов заплатить «Ривер Плейту» сумму отступных за 31-летнего форварда

Московский ЦСКА интересуется колумбийским нападающим «Ривер Плейт» Мигелем Борхой.

Как сообщает журналист Себастьян Срур в одной из социальных сетей, красно-синие готовы выплатить аргентинской стороне сумму отступных за футболиста в размере € 4 млн. Отмечается, что футболист получит выгодный контракт в случае переезда в Россию.

Борха в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб в чемпионате Аргентины, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 39 очков.