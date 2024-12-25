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ЦСКА готов заплатить «Ривер Плейту» сумму отступных за 31-летнего форварда

ЦСКА готов заплатить «Ривер Плейту» сумму отступных за 31-летнего форварда
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Московский ЦСКА интересуется колумбийским нападающим «Ривер Плейт» Мигелем Борхой.

Как сообщает журналист Себастьян Срур в одной из социальных сетей, красно-синие готовы выплатить аргентинской стороне сумму отступных за футболиста в размере € 4 млн. Отмечается, что футболист получит выгодный контракт в случае переезда в Россию.

Борха в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб в чемпионате Аргентины, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 39 очков.

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