Евсеев предложил «Спартаку» приобрести Дзюбу

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев выказался о форварде, который мог бы подойти московскому «Спартаку».

«Нужен ли «Спартаку» высокий форвард? Возьмите Дзюбу. Он большой, с руками. Угальде быстрый, координированный, есть скорость — рост не имеет значения. У невысоких игроков есть свои преимущества», — сказал Евсеев в эфире передачи «Спартак.Шоу».

В сезоне-2024/2025 форвард «Акрона» Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о скандальном интервью Дзюбы

Самые результативные легионеры РПЛ: