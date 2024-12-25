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ЦСКА отказал «Интернасьоналу» в аренде Виллиана Роши — Globo Esporte

ЦСКА отказал «Интернасьоналу» в аренде Виллиана Роши — Globo Esporte
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Московский ЦСКА отказал «Интернасьоналу» в аренде защитника Виллиана Роши. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, переговоры между сторонами продолжаются, руководство бразильского клуба обязалось направить красно-синим новое официальное предложение на этой неделе. Отмечается, что сам футболистом с оптимизмом рассматривает вариант с возвращением в Бразилию.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» хочет арендовать Рошу с правом выкупа.

29-летний Виллиан Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года, покинув португальский «Портимоненсе». В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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