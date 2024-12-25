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Шалимов рассказал, на каком месте в чемпионате Италии мог бы находиться «Спартак»

Шалимов рассказал, на каком месте в чемпионате Италии мог бы находиться «Спартак»
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о том, как вы в итальянской Серии А выступал московский «Спартак».

«Чемпионат Италии в последние годы, как ни странно, результативен. Раньше был стереотип, что там все играют от обороны и мало забивают, но сейчас мы видим, что это не так, и все команды там разные.

Было бы интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать оборону команд из нижней части турнирной таблицы итальянского чемпионата. Не думаю, что «Спартак» был бы там в верхней части таблицы, но где‑то с 7‑го по 12‑е место они могли бы находиться», — заявил Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

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