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«Спад Батракова? Это бред». Корнеев — о критике хавбека «Локомотива»

«Спад Батракова? Это бред». Корнеев — о критике хавбека «Локомотива»
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Бывший нападающий «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о критике в сторону атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на фоне отсутствия голов в четырёх последних матчах железнодорожников.

«Если Батраков сначала всё забивал, сейчас стал меньше, а в каких‑то матчах перестал, все начинают говорить о его спаде. Ну это бред. Батраков играет так же, абсолютно. Просто раньше залетало вообще всё, что можно. Сейчас Батраков функционально всё так же работает», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отличился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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