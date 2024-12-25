Евсеев объяснил, почему Соболев не смог заиграть в «Зените» в осенней части РПЛ

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об игре новичка санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева в осенней части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Он долго переходил, его отстранили от команды, были проблемы с тренировочным процессом. По ходу сезона сложно войти в команду с амбициями на чемпионство. Сейчас будут сборы, посмотрим весной. По футбольным качествам он поможет «Зениту», — сказал Евсеев в эфире передачи «Спартак.Шоу».

Соболев выступал в составе «Спартака» с 2020 года. Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Спартака» в конце минувшего лета. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Соболев сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Все — в Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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