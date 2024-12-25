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Мбаппе превзошёл показатели Роналду по голам к Рождеству в дебютном сезоне за «Реал»

Мбаппе превзошёл показатели Роналду по голам к Рождеству в дебютном сезоне за «Реал»
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Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 14 голов в 24 матчах за «сливочных» во всех турнирахс момента дебюта в Суперкубке УЕФА 14 августа 2024 года.

Отметим, что француз забил на один гол больше в своём дебютном сезоне к Рождеству, чем португальский форвард Криштиану Роналду (13) в сезоне-2009/2010 после трансфера из «Манчестер Юнайтед». Тогда 24-летний нападающий сыграл 12 матчей во всех турнирах к концу декабря. Криштиану провёл восемь игр в Ла Лиге, где забил семь мячей, а также четыре — в Лиге чемпионов, отличившись шесть голов.

Мбаппе перебрался в мадридский клуб минувшим летом в качестве свободного агента. Ранее француз выступал за «ПСЖ» и «Монако».

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