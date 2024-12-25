Черчесов рассказал, чем занимается на фоне слухов об увольнении

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на фоне слухов о своей отставке заявил, что продолжает пристально следить за успехами футболистов национальной команды.

«Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Аймбетов забил гол за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень, и всё ещё впереди», — написал Черчесов в одной из социальных сетей.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.