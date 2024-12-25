Вице-капитан «Барселоны» Рафинья назвал виновного в поражении команды в матче с «Атлетико»

Стало известно, кого из игроков «Барселоны» Рафинья винит в поражении каталонцев в матче 18-го тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико» (1:2).

Как сообщает AS, нападающий «Барселоны» Рафинья обвинил самого себя в неудачном результате матча с «Атлетико». Отметим, что в моменте со вторым пропущенным голом бразилец мог прервать предголевую передачу на форварда мадридцев Александра Сёрлота, но сыграл неуклюже, позволив форварду воспользоваться шансом.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 38 очков после 19 сыгранных встреч. «Атлетико», набравший 41 очко за 18 матчей, возглавляет чемпионат Испании.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: