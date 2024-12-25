Рио Фердинанд назвал ключевой фактор, повлиявший на успех Криштиану Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд ответил на вопрос о жёстких требованиях экс-наставника «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона к португальскому нападающему Криштиану Роналду.

«Посмотрите на игрока, которым Криштиану стал. Ему нужны были такие моменты. И тренер знал, что он может быть мягким и милым с ним, но он также должен был быть жёстким, чтобы привести его туда, где он оказался — стал лучшим игроком мира, когда ушёл из «Манчестер Юнайтед», — сказал Фердинанд в документальном фильме, посвящённом сэру Алексу Фергюсону.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: