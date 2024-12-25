Бывший хавбек «Челси» Оскар вернулся в «Сан-Паулу», который покинул 14 лет назад

33-летний атакующий полузащитник Оскар официально стал игроком бразильского клуба «Сан-Паулу».

Футболист перешёл в бразильский клуб в качестве свободного агента. Контракт с китайским «Шанхай Порт», за который Оскар выступал с 2017 года, истечёт 31 декабря 2024 года. Соглашение подписано до 31 декабря 2027 года.

«Я рад вернуться в Бразилию и иметь возможность играть за «Сан-Паулу», клуб, в котором я начинал, заложил основу и раскрыл себя. Я рад возможности вернуться, моя семья тоже. Я благодарю вас за любовь, которую я получил в социальных сетях за последние несколько дней, и я сделаю всё возможное, чтобы вместе добиться больших успехов, — приводит слова Оскара официальный сайт бразильского клуба.

В минувшем сезоне Оскар провёл за китайский клуб во всех турнирах 40 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 31 голевую передачу.

Оскар перешёл в «Шанхай Порт» зимой 2017 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 60 млн по версии Transfermarkt. До перехода в стан «синих» бразилец выступал за «Интернасьонал» и «Сан-Паулу», воспитанником которого он является.

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