Геннадий Орлов оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Нас ждёт очень интересная, жаркая борьба за золотые медали, которую поведут сразу шесть команд: «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. При этом мы не забываем, что 2025-й год объявлен в Санкт-Петербурге годом «Зенита». Наших ребят это ко многому обязывает», — приводит слова Орлова Bobsoccer.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).