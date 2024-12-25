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Геннадий Орлов оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ

Геннадий Орлов оценил перспективы чемпионской гонки в РПЛ
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Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Нас ждёт очень интересная, жаркая борьба за золотые медали, которую поведут сразу шесть команд: «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. При этом мы не забываем, что 2025-й год объявлен в Санкт-Петербурге годом «Зенита». Наших ребят это ко многому обязывает», — приводит слова Орлова Bobsoccer.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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