«Ливерпуль» может подписать дорогостоящего форварда «ПСЖ» зимой

Английский «Ливерпуль» готов подписать французского форварда «ПСЖ» Рандаля Коло Муани в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По информации источника, мерсисайдцы настаивают на краткосрочной аренде француза. Парижане стремятся включить опцию выкупа или обязательство выкупа в потенциальную сделку.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Коло Муани может перейти в «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг» или «Монако». В тренерском штабе французского клуба не рассчитывают на нападающего.

Француз перебрался в «ПСЖ» летом 2023 года из «Айнтрахта» за € 95 млн. За 54 матча во всех турнирах в составе францзуского гранда Коло Муани отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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