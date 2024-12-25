Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев запретил футболистам привозить на сборы мужчин.

«Я предложил игрокам привозить на сборы детей, жён, только без мальчиков. Глушенков и его внешний вид? Он проиграл спор, я нормально к этому отношусь. Я с ним не знаком, но он начал капризничать и сразу получил травму», — сказал Евсеев в эфире передачи «Спартак.Шоу».

Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков взбудоражил социальные сети своим странным образом в отпуске на Мальдивах. Появилось видео, на котором запечатлён Глушенков в штанах в сеточку и розовой обтягивающей кофте. Вероятнее всего, это женская одежда.

Евсеев также работал в качестве главного тренера в «Кубани», «Факеле», «Шиннике», «Уфе», «СКА-Хабаровск» и в «Амкаре».