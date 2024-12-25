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Колыванов рассказал о главной проблеме «Динамо» в текущем сезоне РПЛ

Колыванов рассказал о главной проблеме «Динамо» в текущем сезоне РПЛ
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов назвал основную проблему московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«У «Динамо» есть маленькая проблема. Они недостаточно аккуратно играют в обороне. Пропускают много нелепых мячей. Я не могу сказать, что их не хватает на весь матч. Они умеют играть в красивый футбол, и показывают красочный футбол, но им нужно сильнее включаться во второй половине матча», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место. Команда Марцела Лички набрала 35 очков.

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