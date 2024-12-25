Евсеев объяснил удачные выступления «Спартака» под руководством Станковича

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о выступлениях московского «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Станкович знакомился с командой, с индивидуальными качествами футболистов. Многие говорят, что он перемудрил с «Локомотивом», но это опыт для тренерского штаба. Когда проигрываешь — всегда ищешь проблемы: что, почему и как? Это всегда оказывает давление на тренера. Станковичу дали время, в руководстве были спокойны, не шарахались. В итоге он постепенно определился. Результат — это заслуга тренерского штаба», — сказал Евсеев в эфире передачи «Спартак.Шоу».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место.