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Евсеев объяснил удачные выступления «Спартака» под руководством Станковича

Евсеев объяснил удачные выступления «Спартака» под руководством Станковича
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о выступлениях московского «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Станкович знакомился с командой, с индивидуальными качествами футболистов. Многие говорят, что он перемудрил с «Локомотивом», но это опыт для тренерского штаба. Когда проигрываешь — всегда ищешь проблемы: что, почему и как? Это всегда оказывает давление на тренера. Станковичу дали время, в руководстве были спокойны, не шарахались. В итоге он постепенно определился. Результат — это заслуга тренерского штаба», — сказал Евсеев в эфире передачи «Спартак.Шоу».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место.

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