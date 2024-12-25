Экс-агент Роналду предложил защитника сборной Португалии «Реалу»

Жорже Мендеш, бывший агент нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, предложил мадридскому «Реалу» подписать своего клиента — защитника «Бенфики» Антониу Силву. Об этом сообщает портал Defensa Central.

По информации источника, мадридский клуб на данный момент не ответил на предложение, так как не хочет платить за футболиста требуемые € 75 млн.

Ранее сообщалось, что португальским защитником интересуется «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Силва принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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