Геннадий Орлов рассказал, каких игроков следует приобретать «Зениту»

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о трансферной политике петербургского клуба.

«Команду всегда желательно регулярно обновлять, в спорте в целом и в футболе в частности появление новых игроков приветствуется. Но! «Зениту» необходимо брать хороших игроков, не на перспективу, не для воспитания, а под задачу, так, чтобы новичок был готов сразу заиграть в основном составе. Это должен быть точечный выбор высококлассных футболистов, готовых сходу усилить игру «Зенита», — приводит слова Орлова Bobsoccer.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).