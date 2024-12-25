Тренер ЦСКА Николич высказался о кризисе «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о кризисе «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

«Мне представляется, что происходящее с «Манчестер Сити» – чистая психология. Разве Гвардиола – плохой тренер? Отличный, это даже не обсуждается. Или у него нет качественных футболистов? Да хоть отбавляй! Просто в жизни команды сейчас такой период, который нужно пережить и постараться выйти из него с минимальными потерями. Мне очень интересно, когда и как Гвардиола справится с ситуацией», — приводит слова Николича Bobsoccer.

В последних 12 матчах во всех турнирах «горожане» потерпели поражение девять раз. После 17 матчей АПЛ «Манчестер Сити» набрал 27 очков и занимает седьмое место.