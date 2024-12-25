«Крылья Советов» назвали первого соперника на зимних сборах

Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» объявил имя первого соперника волжан по товарищеским матчам на зимних межсезонных сборах. Им станет болгарский «Ботев» (Пловдив), с которым подопечные Игоря Осинькина сыграют 22 января.

Всего на первом учебно-тренировочном сборе, который пройдет с 13 по 24 января в турецкой Ларе на полях футбольного комплекса «Титаник Мардан», самарцы проведут два контрольных матча. Второй из них запланирован на 24 января, соперник по нему будет назван позднее.

По итогам зимней части сезона «Крылья Советов» набрали 18 очков в 18 матчах РПЛ и занимают в турнирной таблице десятое место.

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