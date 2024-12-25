«Атлетико» открыл большой каток на своём стадионе

Пресс-служба мадридского «Атлетико» опубликовала фото с открытия большого катка на своём стадионе «Riyadh Air Метрополитано».

Отмечается, что на льду могут одновременно кататься до 1500 человек, а само ледовое сооружение располагается между трибунами и игровым полем.

Фото: Пресс-служба «Атлетико»

Фото: Пресс-служба «Атлетико»

Фото: Пресс-служба «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» набрал 41 очко за 18 матчей и возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. На втором месте располагается «Реал», набравший 40 очков при аналогичном количестве матчей. «Барселона» с 38 очками после 19 игр занимает третье место.

В недавнем матче 18-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл в гостях «Барселону». Игра завершилась со счётом 2:1.

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