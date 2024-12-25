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«Валенсия» назначила нового главного тренера вместо легенды клуба Рубена Барахи

«Валенсия» назначила нового главного тренера вместо легенды клуба Рубена Барахи
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Официальный сайт испанской «Валенсии» назвал имя нового главного тренера команды. Им стал 41-летний испанский специалист Карлос Корберан, с октября 2022 года работавший в клубе английского Чемпионшипа «Вест Бромвиче». Контракт с ним заключён сроком до 2027 года.

Сообщается, что для ухода Корберана из «Вест Бромвича» руководство «летучих мышей» активировало специальную опцию в его соглашении с британским клубом.

Ранее стало известно, что с поста главного тренера «Валенсии» был уволен 49-летний экс-полузащитник Рубен Бараха, который в качестве игрока выступал за этот клуб в течение 10 лет. В турнирной таблице Ла Лиги «летучие мыши» находятся в зоне вылета, с 12 очками в 17 матчах занимая предпоследнее, 19-е место, отставание от спасительной 17-й строчки составляет четыре очка.

В двух последних матчах чемпионата «Валенсия» сыграла вничью с конкурентами по борьбе за выживание «Эспаньолом» (1:1 на выезде) и «Алавесом» (2:2 на своём поле).

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