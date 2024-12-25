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В «Локомотиве» раскрыли подробности финансирования клуба

В «Локомотиве» раскрыли подробности финансирования клуба
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал подробности о финансировании клуба и поделился деталями о трансферном балансе команды.

«Если говорить о бюджете, то за эти четыре года изменилось многое. Мы пересмотрели подход к финансированию «Локомотива». Впервые за последнее время мы прошли 2023‑й и 2024 год без дополнительного финансирования со стороны РЖД, без каких‑либо кредитов и займов, на базовом уровне финансирования…

Мы живём по средствам. Мы фактически самостоятельными коммерческими доходами компенсируем Лигу чемпионов. Мы увеличили долю наших независимых коммерческих партнёров. Также мы зарабатываем на трансферах. В 2024 году мы впервые получили положительный трансферный баланс, который до этого был стабильно отрицательным», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте. Команда набрала 35 очков за 18 игр.

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