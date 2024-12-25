«СКА-Хабаровск» проведёт зимние сборы в турецкой Анталье

Официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск» опубликовал предварительное расписание зимней подготовки команды.

Армейцы проведут два учебно-тренировочных сбора, оба пройдут в турецкой Анталье. Первый сбор начнётся 16 января и завершится 31 января, второй назначен на период с 4 по 20 февраля. В рамках каждого сбора планируется провести по три контрольных матча, точное игровое расписание и названия команд-соперников будут объявлены позднее.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 «СКА-Хабаровск» набрал 29 очков в 21 матче Мелбет Первой лиги и занимает в турнирной таблице восьмое место, отставание от зоны стыковых матчей составляет восемь очков.

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