«Реал» заблокировал трансфер своего игрока в клуб Испании — Sport.es

Мадридский «Реал» не отпустит 28-летнего полузащитника Даниеля Себальоса в «Бетис», который проявляет серьёзный интерес к возвращению испанца. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Бетис» подал запрос на трансфер Себальоса в мадридский клуб, однако получил отказ. Отмечается, что это связано с тем, что «сливочные» готовы рассмотреть только прямую продажу футболиста на своих условиях, а зелёно-белые не смогли бы оформить подобную сделку в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Себальос провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашения полузащитника со «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

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