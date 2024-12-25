Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» заблокировал трансфер своего игрока в клуб Испании — Sport.es

«Реал» заблокировал трансфер своего игрока в клуб Испании — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» не отпустит 28-летнего полузащитника Даниеля Себальоса в «Бетис», который проявляет серьёзный интерес к возвращению испанца. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Бетис» подал запрос на трансфер Себальоса в мадридский клуб, однако получил отказ. Отмечается, что это связано с тем, что «сливочные» готовы рассмотреть только прямую продажу футболиста на своих условиях, а зелёно-белые не смогли бы оформить подобную сделку в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Себальос провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашения полузащитника со «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

Материалы по теме
Экс-агент Роналду предложил защитника сборной Португалии «Реалу»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android