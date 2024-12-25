Аморим отреагировал на протёкшую крышу на «Олд Траффорд»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отвлёкся на протёкшую крышу стадиона команды «Олд Траффорд» во время пресс-конференции, поделившись небольшой репликой.

«Если бы я знал каким образом, то решил бы все проблемы этого клуба, и даже эту...» — приводит слова Аморима Eurosport.

На данный момент после 17 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка. Таким образом, подопечные Аморима расположились на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В следующем матче чемпионата Англии «красные дьяволы» встретятся в гостях с «Вулверхэмптоном».

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