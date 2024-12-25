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Валерий Карпин в образе Деда Мороза угадывал детские фото игроков сборной России

Валерий Карпин в образе Деда Мороза угадывал детские фото игроков сборной России
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Официальный телеграм-канал сборной России опубликовал видеоролик, на котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин пытается угадать её нынешних и бывших футболистов по их детским новогодним фотографиям.

Специалист не сразу узнал нападающего Фёдора Чалова, приняв его за полузащитника Ивана Облякова, а также вингера Андрея Мостового — ошибочными вариантами стали Матвей Сафонов и Сергей Пиняев. На фотографиях с братьями Миранчуками Карпин сначала предположил наличие Александра Головина, после чего дал правильный ответ. Сразу были угаданы фото Матвея Сафонова, Андрея Аршавина и Сергея Пиняева.

Сборная России в 2024 году провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять крупных побед с общим счётом 26:0.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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