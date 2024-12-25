«Не станем клубом‑донором». Гендиректор «Локо» назвал условие возможной продажи лидеров

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, при каком условии станет продавать своих лидеров, заявив, что железнодорожники не являются «клубом‑донором».

«Мы не собираемся становиться клубом‑донором, который отпускает своих футболистов. Мы хотим сохранить эту команду. Но футбол — это всё равно бизнес, надо зарабатывать деньги. Поэтому если у нас появляются хорошие предложения нашим футболистам и это интересно клубу с точки зрения финансов и имиджа, мы готовы их рассматривать, потому что мы заранее готовим замену. Тогда команда получается более устойчивой, и непредсказуемых уходов не должно быть», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 игр.

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